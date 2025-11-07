С полок магазинов РФ рискуют пропасть популярные у россиян продукты

Из-за ограничений на продажи продуктов собственных марок могут исчезнуть популярные у покупателей товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Государственной думе РФ хотят сократить долю товаров собственных торговых марок (СТМ) супермаркетов до 25%. С такой инициативной выступила фракция «Справедливая Россия». Это может привести к исчезновению части продуктов, так как у некоторых ретейлеров на долю СТМ приходится до 95% товаров.

«Доля товаров собственных торговых марок в ассортименте ритейлеров не должна превышать 25%. Такие правки в закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности“ предложили депутаты фракции „Справедливая Россия“ во главе с Сергеем Мироновым», — пишут «Ведомости».

В некоторых продуктовых сетях доля СТМ составляет значительную часть ассортимента: в «Вкусвилле» — около 95%, в «Да!» (входящей в «О»кей групп») — 50%, в «Чижике» — 47%, а в «Пятерочке» и «Перекрестке» — примерно 24%. Представители фракции «Справедливая Россия», подчеркивают, что эта доля быстро увеличивается.

За месяц до этого аналогичное предложение поступило от «Руспродсоюза». В обращении к правительству от 30 сентября организация настаивала, чтобы доля СТМ в продовольственных товарах не превышала 25% в рамках одной категории. По их мнению, это поможет сохранить разнообразие товаров на полках и поддержать отечественные бренды.

Сам законопроект опубликован 6 ноября на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Если инициатива будет одобрена, она вступит в действие с 1 сентября 2026 года.