Российский солдат в одиночку прогнал украинскую ДРГ
Ефрейтор Затонский в одиночку прогнал ДРГ ВСУ (фото из архива)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ефрейтор ВС РФ Евгений Затонский в зоне проведения специальной военной операции обнаружил и в одиночку вынудил к отступлению диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Оперативно меняя позиции, Евгений [Затонский] прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на их численное превосходство. В результате ожесточенного боя украинские националисты понесли значительные потери и, оставив раненых, отступили", — передает РИА Новости сообщение МО.
По информации ведомства, Затонский выполнял задачу по охране и обороне замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он заметил скрытное передвижение украинских диверсантов в направлении российских позиций. В министерстве подчеркнули, что самоотверженные и решительные действия ефрейтора позволили предотвратить захват позиций российских войск и избежать потерь среди личного состава.
Ранее стрелок Балтийского батальона с позывным Рай совершил подвиг, в одиночку вступив в бой с украинской разведгруппой, чтобы обеспечить отход своих товарищей, передает "Царьград". Боец из Калининградской области сдерживал натиск противника в течение 17 часов, проявив беспримерную стойкость и самопожертвование.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.