Российский солдат в одиночку прогнал украинскую ДРГ

Ефрейтор Затонский в одиночку прогнал ДРГ ВСУ (фото из архива)

Ефрейтор ВС РФ Евгений Затонский в зоне проведения специальной военной операции обнаружил и в одиночку вынудил к отступлению диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Оперативно меняя позиции, Евгений [Затонский] прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на их численное превосходство. В результате ожесточенного боя украинские националисты понесли значительные потери и, оставив раненых, отступили", — передает РИА Новости сообщение МО.

По информации ведомства, Затонский выполнял задачу по охране и обороне замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он заметил скрытное передвижение украинских диверсантов в направлении российских позиций. В министерстве подчеркнули, что самоотверженные и решительные действия ефрейтора позволили предотвратить захват позиций российских войск и избежать потерь среди личного состава.

