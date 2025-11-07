Великобритания планирует военное вмешательство в конфликт на Украине

Военные из Великобритании могу прибыть на Украину для участия в конфликте Фото: miliman/pickupimage.com

Армия Великобритании планирует прислать своих военных на Украину для участия в так называемых «миротворческих операциях». Об этом сообщают источники.

«Британская армия будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты», — передает The Guardian со ссылкой на свои источники.