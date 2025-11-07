Великобритания планирует военное вмешательство в конфликт на Украине
Военные из Великобритании могу прибыть на Украину для участия в конфликте
Фото: miliman/pickupimage.com
Армия Великобритании планирует прислать своих военных на Украину для участия в так называемых «миротворческих операциях». Об этом сообщают источники.
«Британская армия будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты», — передает The Guardian со ссылкой на свои источники.
РанееВеликобритания также собиралась отправить военных на Украину. Там они планировали помогать ВСУ в организации боевых операций.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.