Трамп: Россия, Китай и США могут договориться о сокращении ядерного оружия

Трамп убежден, что РФ, КНР и США могут договориться о сокращении ядерных вооружений Фото: Official White House / Shealah Craighead

США, Россия и Китай способны достичь масштабного соглашения о сокращении ядерных вооружений. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с руководителями пяти центральноазиатских республик.

«Я думаю, что нечто подобное может произойти — денуклеаризация», — сказал Трамп, комментируя перспективы трехсторонних переговоров. Его слова прозвучали в эфире C-SPAN.

Президент США подчеркнул, что уже обсуждал эту тему с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, все стороны заинтересованы в том, чтобы перенаправить огромные средства, идущие на ядерный арсенал, на более полезные для людей цели. Глава Штатов также сформулировал свою позицию по этому вопросу как доктрину.

