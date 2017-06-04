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04 июня 2017
Главные новости Москвы
19:06  04 июня 2017 0

В Лондоне задержаны 12 человек по делу о теракте. Полицейские взрывали двери квартир

Спецоперация проходила на востоке Лондона, район БаркингФото: Public Domain Pictures

Полиция Лондона задержала 12 человек по делу о ночном теракте в центре города. Среди как минимум четыре женщины.

«Офицеры контртеррористического подразделения столичной полиции задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются», — говорится в заявлении полиции. В частности, по данным агенства Reuters, были задержаны четыре женщины в никабах.

Чтобы проникнуть в в жилища подозреваемых (в одной из квартир жил исполнитель теракта, работавший в обслуживающей весь общественный транспорт столицы компании Transport for London) полицейские взрывали двери, сообщил телеканал Sky News. Ранее RT передавало, что на востоке Лондона полиция готовила спецоперацию возле многоквартирного дома в районе Баркинг.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в британские спецслужбы и полиция с 22 марта предотвратили пять терактов, сообщает «Газета.ru».

Террористическое выступление в Лондоне произошло 4 июня: пешеходов давили фургоном и добивали ножами. Жертвами теракта стали семь человек, еще около 50 получили ранения. На нападавших были фальшивые пояса смертников.

Семен Гринберг
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