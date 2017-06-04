03:58 04 июня 2017 0

Жители Лондона вновь стали жертвами теракта Фото: depositphotos.com

В Лондоне в результате наезда микроавтобуса на пешеходов пострадали как минимум 20 человек. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Известно, что белый фургон двигался по мосту со скоростью 80 км в час, после чего водитель автомобиля совершил сознательный наезд на пешеходов, стоявших на тротуаре. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BBC, полицейским удалось задержать водителя. В момент задержания в округе были слышны выстрелы, которые вызвали панику у местного населения.

Также в СМИ появилась информация, согласно которой после столкновения с людьми из микроавтобуса вышли несколько мужчин с ножами и продолжили нападение на прохожих.