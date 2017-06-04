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04 июня 2017
03 июня 2017
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03:58  04 июня 2017 0

Теракт в Лондоне: пешеходов давили фургоном и добивали ножами

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Жители Лондона вновь стали жертвами терактаФото: depositphotos.com

В Лондоне в результате наезда микроавтобуса на пешеходов пострадали как минимум 20 человек. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Известно, что белый фургон двигался по мосту со скоростью 80 км в час, после чего водитель автомобиля совершил сознательный наезд на пешеходов, стоявших на тротуаре. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BBC, полицейским удалось задержать водителя. В момент задержания в округе были слышны выстрелы, которые вызвали панику у местного населения.

Также в СМИ появилась информация, согласно которой после столкновения с людьми из микроавтобуса вышли несколько мужчин с ножами и продолжили нападение на прохожих.

Сергей Макеев
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