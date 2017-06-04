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04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
21:58  04 июня 2017 0

Екатеринбуржцы продолжают подсчитывать ущерб от урагана. Новая история: горожанин вернулся домой утром и расстроился. ФОТО

Хозяин машины во время урагана находился в другом местеФото: Оперативные Ночные Новости

Накануне во время урагана в Екатеринбурге на улице Айвазовского, 57 на автомобиль Ford Focus упало дерево, сообщают «Оперативные ночные новости».

«Хозяина вчера не было дома, но сегодня он вернулся и увидел, что машина заблокирована деревом. Мужчина вызвал бригаду пожарных, которая приехала в течение нескольких минут и убрала дерево с передней части машины», — сообщили URA.RU в редакции «Ночных новостей».

У «Форда» повреждены лобовое стекло и капот.

Также во время происшествия пострадал старый автомобиль мужчины — белые «Жигули».

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Фото: Оперативные ночные новости

Семен Гринберг
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