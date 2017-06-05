03:58 05 июня 2017 0

Американским конгрессменам не дают покоя отношения Трампа с Россией Фото: depositphotos.com © URA.RU

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank отказался предоставлять американским конгрессменам-демократам информацию о возможных финансовых связях президента США Дональда Трампа с Россией.

Представители демократической партии пытались узнать, получал ли Трамп кредиты от российского правительства через немецкий финансовый институт, однако Deutsche Bank проигнорировал запрос конгрессменов. «Сторонний юрисконсульт Deutsche Bank подтвердил получение нашего письма от 23 мая 2017 года, но не дал ни одного ответа по существу на наши вопросы», — цитирует заявление одного из конгрессменов RNS.

Помимо «кремлевских» кредитов Члены комитета по финансам конгресса хотели выяснить информацию о схеме с использованием ценных бумаг, якобы позволившей вывести из России 10 миллиардов долларов.