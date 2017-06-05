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05 июня 2017
04 июня 2017
03:58  05 июня 2017 0

Крупнейший банк Германии не стал помогать в расследовании связей Трампа с Кремлем

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Американским конгрессменам не дают покоя отношения Трампа с РоссиейФото: depositphotos.com © URA.RU

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank отказался предоставлять американским конгрессменам-демократам информацию о возможных финансовых связях президента США Дональда Трампа с Россией.

Представители демократической партии пытались узнать, получал ли Трамп кредиты от российского правительства через немецкий финансовый институт, однако Deutsche Bank проигнорировал запрос конгрессменов. «Сторонний юрисконсульт Deutsche Bank подтвердил получение нашего письма от 23 мая 2017 года, но не дал ни одного ответа по существу на наши вопросы», — цитирует заявление одного из конгрессменов RNS.

Помимо «кремлевских» кредитов Члены комитета по финансам конгресса хотели выяснить информацию о схеме с использованием ценных бумаг, якобы позволившей вывести из России 10 миллиардов долларов.

Сергей Макеев
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