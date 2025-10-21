Полиция может поймать воров украшений из Лувра, но есть нюанс
Экперты считают, что экспонаты больше не вернутся в Лувр
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Полиция, которая ищет похитителей драгоценностей из парижского Лувра, скорее всего не сможет вернуть их музею. Об этом сообщили эксперты.
«Если воруется работа Ван Гога, невозможно сбыть ее по другим каналам, кроме как через черный рынок предметов искусства. Когда воруются драгоценности, возможно продать их через черный рынок как драгоценные камни», — сказал агентству Reuters эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Балселс. Отмечается, что алмазы, например, могут разделить на более мелкие камни, а золото переплавить.
Основатель занимающейся отслеживанием украденных предметов искусства организации Art Recovery International Кристофер Мартинелло считает, что мир больше не увидет знаменитые экспонаты. «Вероятность вернуть украденные предметы искусства очень мала. Однако когда речь идет о драгоценностях, вероятность еще ниже», — подчеркнул он.
В Лувре преступники совершили кражу девяти ювелирных изделий, ранее принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его супруге, императрице Жозефине. По предварительным данным, неизвестные проникли в одну из самых известных его экспозиций — галерею Аполлона. Среди похищенных предметов, предположительно, находятся королевские регалии, которые Наполеон специально заказал к своей коронации. Последние новости о скандальном ограблении — в материале URA.RU.
