Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с юбилеем
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ. В специальной телеграмме глава государства подчеркнул значимость творчества и общественной деятельности Михалкова для развития российского кинематографа.
«Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в телеграмме, распространенной Союзом кинематографистов РФ в telegram-канале. В поздравлении президент также отметил, что Михалкова «по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком».
В телеграмме президент пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и новых успехов. Никите Михалкову 21 октября исполнилось 80 лет. Он занимает пост председателя Союза кинематографистов России, является народным артистом РСФСР и Героем труда РФ. Среди наиболее известных работ Михалкова — картины «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.