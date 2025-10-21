ВС РФ начали наступление на Орехов в Запорожской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские войска начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Информация об этом появилась в Telegram.
«Армия России ведет мощное наступление на Орехов на Запорожском фронте <...> После этих штурмов ситуация на Ореховском направлении уточняется, а Малую Токмачку перевели в серую зону — бои продолжаются», — признают и украинские военные», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны».
20 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские силы ПВО успешно уничтожили 14 беспилотников, запущенных с территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате падения одного из дронов на два частных домовладения в Пролетарском районе Ростова-на-Дону местный житель получил ранения от осколков. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что также и в городе Батайске на верхних этажах одного из многоквартирных домов произошло частичное разрушение стены. По предварительным данным, среди жителей пострадавших и погибших нет. Из поврежденного здания эвакуированы 20 человек. Карта спецоперации и сводка по направлениям — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
