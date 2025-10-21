Известный вор дал совет грабителям Лувра
Майлз Коннор считает, что грабители могут получить деньги только в том случае, если «придержат» драгоценности у себя
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Грабители, которые вынесли из парижского Лувра драгоценности, могут получить за них около 5 миллионов долларов. Об этом сообщил Майлз Коннор, известный тем, что в 1980-х украл из Бостонского музея картину Рембрандта, которую затем вернул.
«Лучшее, что они могут сделать, если хотят на них заработать, так это придержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь, скажем, адвоката, обратиться в музей и сказать: „Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть драгоценности, но они подвергают свою жизнь опасности“, — заявил Коннор в интервью телеканалу ABC. По его оценке, грабители в таком случае смогут получить около 5 миллионов рублей.
В Лувре преступники совершили кражу девяти ювелирных изделий, ранее принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его супруге, императрице Жозефине. По предварительным данным, неизвестные проникли в одну из самых известных его экспозиций — галерею Аполлона. Среди похищенных предметов, предположительно, находятся королевские регалии, которые Наполеон специально заказал к своей коронации. Эксперты считают, что полиция, которая ищет грабителей, скорее не вернет их Лувру — вероятно украшения будут разобраны по кусочкам и проданы. Последние новости о скандальном ограблении — в материале URA.RU.
