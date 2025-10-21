Известный вор дал совет грабителям Лувра

Майлз Коннор считает, что грабители могут получить деньги только в том случае, если «придержат» драгоценности у себя Фото: Алена Полозова © URA.RU

Грабители, которые вынесли из парижского Лувра драгоценности, могут получить за них около 5 миллионов долларов. Об этом сообщил Майлз Коннор, известный тем, что в 1980-х украл из Бостонского музея картину Рембрандта, которую затем вернул.

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят на них заработать, так это придержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь, скажем, адвоката, обратиться в музей и сказать: „Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть драгоценности, но они подвергают свою жизнь опасности“, — заявил Коннор в интервью телеканалу ABC. По его оценке, грабители в таком случае смогут получить около 5 миллионов рублей.