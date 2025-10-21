Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Юристов, которые обманули Митрошину, отправили под домашний арест

21 октября 2025 в 17:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следствие считает, что юристы похитили у Митрошиной не меньше 41 миллиона рублей

Следствие считает, что юристы похитили у Митрошиной не меньше 41 миллиона рублей

Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Юристов, которые обманули блогера-миллионника Александру Митрошину, суд отправил под домашний арест. Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева обвиняются по статье о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР.

«С фигурантками проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса они признали свою вину в полном объеме. По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. Отмечается, что Волхова защищала Митрошину в 2023-м, во время следствия она узнала, что у блогера на счетах есть крупная сумма денег. 

Как считает следствия, далее Волхова сообщила ложные показания Митрошиной о том, что ей якобы нужно передать деньги Гольцевой для сохранности. Александра перевела юристам не менее 41 миллиона рублей, а деньгами они распорядились по своему усмотрению. Однако ранее была информация о том, что сумма может доходить до 75 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал