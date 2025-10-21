Юристов, которые обманули Митрошину, отправили под домашний арест

Следствие считает, что юристы похитили у Митрошиной не меньше 41 миллиона рублей Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Юристов, которые обманули блогера-миллионника Александру Митрошину, суд отправил под домашний арест. Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева обвиняются по статье о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР.

«С фигурантками проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса они признали свою вину в полном объеме. По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. Отмечается, что Волхова защищала Митрошину в 2023-м, во время следствия она узнала, что у блогера на счетах есть крупная сумма денег.