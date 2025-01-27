Призыв на военную службу-2025: что изменится после ужесточения правил

В России ежегодный весенний призыв на военную службу стартует 1 апреля. С этой даты по всем регионам страны начинают работу пункты призыва, организованные военными комиссариатами, а также медицинские комиссии. В понедельник, 27 января, на заседании правительственной комиссии был утвержден законопроект об изменении порядка призыва граждан на военную службу. О последних изменениях для призывников — в материале URA.RU.
Сроки весеннего призыва на службу
В России процесс призыва на срочную службу в армию осуществляется дважды в год и разделяется на весенний и осенний этапы. Весенний призыв стартует 1 апреля и продолжается до 15 июля, тогда как осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.
Изменения для призывников
Повышение призывного возраста
Одним из ключевых изменений в законодательстве стало увеличение возраста для призыва в армию. Новый закон, который вступил в силу с 1 января 2024 года, установил, что призывной возраст теперь составляет от 18 до 30 лет.
Ранее рассматривалась возможность изменить возрастной диапазон призыва с 18–27 лет на 21–30 лет, поскольку депутаты Госдумы полагали, что более зрелые призывники будут ценнее для армии. Однако окончательно было решено расширить только верхнюю границу возраста для призыва.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что изменения были внесены в ответ на многочисленные обращения от граждан, которые желают служить в армии. В соответствии с новым законом, граждане, которым на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет, не подлежат призыву.
Штрафы для призывников
Также с начала 2024 года значительно были увеличены штрафы для призывников. Так, в случае неявки в военкомат по повестке размер штрафа составит от 10 до 30 тысяч рублей, вместо прежних от 500 до трех тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за несообщение в военкомат об изменениях в семейном положении, месте работы или учебы, образовании или месте жительства, которые теперь могут составлять от одной до пяти тысяч рублей.
Граждан, не сообщивших о выезде за пределы России на срок свыше полугода, могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Призывников, покинувших место жительства более чем на три месяца во время призывной кампании без уведомления военкомата, ждет штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Особенно ужесточено наказание за уклонение от прохождения медицинской комиссии. Если ранее за это можно было получить лишь предупреждение, то теперь за такие действия предусмотрен штраф от 15 до 25 тысяч рублей.
Новые изменения порядка призыва
Правительство намерено поддержать законопроект, касающийся изменения процедуры призыва граждан на военную службу, сообщает «Интерфакс». Документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 27 января.
Согласно законопроекту, если решение о призыве на военную службу не было реализовано в течение призывного периода, в котором оно было вынесено, его исполнение должно быть осуществлено в течение года на последующих призывах. Также законопроект предусматривает возможность формирования единой призывной комиссии для городов федерального значения и нескольких муниципальных районов или городских округов.
Внедрение этих изменений позволит уменьшить количество должностных лиц, включая медицинских специалистов, задействованных в процессе призыва, что повысит качество организации призывной деятельности и снизит требования к оснащению медицинским оборудованием, отмечается в документе. В проекте отзыва также указано, что название законопроекта не полностью отражает его суть, касающуюся регулирования процедур организации призыва на военную службу.
Электронный реестр призывников
В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил законопроект о создании цифрового реестра призывников, который представляет собой базу данных с персональной информацией о всех мужчинах, зарегистрированных для прохождения воинской службы. Ожидается, что обновленные данные будут регулярно вноситься в эту систему.
Планировалось, что реестр начнет функционировать с 1 ноября 2024 года, в период осеннего призыва. Однако еще в сентябре того же года Андрей Картаполов сообщил, что осенью система будет находиться в стадии тестирования, и поэтому повестки продолжат выдавать в бумажном виде. Переход на электронные повестки запланирован на 2025 год. В подтверждение этих сведений выступил и Генштаб ВС РФ. В осенний период 2024 года тестирование электронных повесток проводилось лишь в трех регионах: в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях.
После полного внедрения системы она предоставит возможность онлайн-регистрации данных о военнообязанных. Доступ к этой информации получат как сотрудники военкоматов, так и сами граждане. Благодаря созданию единого реестра, военнообязанные смогут проходить первичную регистрацию в военкоматах онлайн. В случае удаленной регистрации предоставление медицинской справки не потребуется, однако личное прохождение медицинского осмотра и психологической экспертизы останется обязательным.
Электронные повестки, основанные на данных из реестра, будут отправляться призывникам через личный кабинет на портале «Госуслуги». С момента размещения повестки в личном кабинете она будет считаться врученной.
Исключения в сроках призыва
В России весенний призыв на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля, однако существуют особые условия для определенных категорий граждан, предусмотренные законом «О воинской обязанности и военной службе». Так, жители районов Крайнего Севера имеют отсрочку начала призыва на один месяц. Для них призыв начинается 1 мая и завершается 15 июля.
Учителя и работники образовательных учреждений также подлежат призыву начиная с 1 мая по 15 июля. Важно отметить, что в осенний период эти категории граждан к призыву не привлекаются.
Работники аграрного сектора могут быть призваны только в ходе осеннего призыва, который для них начинается 15 октября, на две недели позже стандартного срока. В весенний период призыва работники сельского хозяйства освобождаются от воинской обязанности из-за занятости в сезонных аграрных работах.
Отсрочка и освобождение от службы
В соответствии с законодательством РФ, определенные категории граждан имеют право на освобождение от призыва на военную службу. К таким категориям относятся:
- Лица, признанные негодными или ограниченно годными для военной службы по медицинским показаниям.
- Те, кто уже проходил военную службу на территории Российской Федерации.
- Лица, проходившие альтернативную гражданскую службу.
- Граждане, служившие в армиях других государств, если это предусмотрено международными договорами РФ.
- Кандидаты и доктора наук.
- Лица, находящиеся под следствием.
- Лица с судимостью за тяжкие преступления.
- Граждане, отбывающие наказание, предусмотренное уголовным законодательством.
- Близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.
Также существуют категории граждан, имеющих право на отсрочку от службы. Среди них:
- Лица, временно признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до одного года.
- Лица, занимающиеся уходом за близкими родственниками при определенных условиях.
- Отцы-одиночки, отцы двух и более детей и отцы детей-инвалидов до трех лет.
- Мужья женщин, находящихся на 22-й неделе беременности и выше с ожиданием второго ребенка.
- Лица, принятые на службу в определенные государственные учреждения после получения высшего образования.
- Кандидаты и избранные депутаты различных уровней или главы муниципалитетов на срок полномочий.
- Студенты и аспиранты дневных форм обучения в аккредитованных учебных заведениях на период обучения.
- Вынужденные переселенцы и беженцы на определенные сроки с момента регистрации соответствующих заявлений.
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