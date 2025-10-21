В России ожидается начало эпидемии гриппа

В России ждут начала пика заболеваемости гриппом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России в конце ноября — начале декабря ожидается начало эпидемии гриппа. О прогнозах по распространению заболевания сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

«Мы традиционно ожидаем начала эпидемии в конце осени — в начале зимы, то есть где-то конец ноября — начало декабря… Если эпидемия начнется в конце этого года, то, наверное, пик уже придется за новогодними праздниками, то есть в следующем году зимой», — отметила Даниленко. Его слова передает РИА «Новости».