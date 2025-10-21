В России ожидается начало эпидемии гриппа
В России ждут начала пика заболеваемости гриппом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России в конце ноября — начале декабря ожидается начало эпидемии гриппа. О прогнозах по распространению заболевания сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.
«Мы традиционно ожидаем начала эпидемии в конце осени — в начале зимы, то есть где-то конец ноября — начало декабря… Если эпидемия начнется в конце этого года, то, наверное, пик уже придется за новогодними праздниками, то есть в следующем году зимой», — отметила Даниленко. Его слова передает РИА «Новости».
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее напомнил, что распространение гриппа обычно происходит по следующему сценарию: в течение двух-трех недель фиксируется рост числа заболевших, затем примерно на четыре недели ситуация стабилизируется на высоком уровне, после чего начинается спад заболеваемости. По словам эксперта, если в каком-либо регионе регистрируется эпидемический подъем, его продолжительность, как правило, составляет от семи до девяти недель.
