Срыв отопительного сезона влетит виновным в копеечку: Госдума одобрила новые штрафы

В России одобрили закон, предусматривающий ужесточение ответственности за срыв отопительного сезона. Об этом проинформировал спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин.

В соответствии с новым нормативным актом, юридические и должностные лица, не устранившие выявленные ранее нарушения при подготовке к отопительному периоду, будут подвергаться существенным штрафным санкциям. Подробнее о новом законопроекте и о штрафах — в материале URA.RU.

В чем суть закона

ГД одобрила во втором и третьем, заключительном, чтениях закон, предусматривающий увеличение штрафов за несоблюдение требований по подготовке к отопительному сезону. Инициатива была внесена правительством РФ в Госдуму в августе, а в первом чтении ее поддержали в сентябре. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Закон, повышающий ответственность за подготовку к отопсезону, принят. Им вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду», — написал Володин в своем telegram-канале.

Какие штрафы грозят нарушителям

В связи с принятием закона в статью 9.24 КоАП Российской Федерации, регулирующую вопросы нарушения законодательства о теплоснабжении, будут внесены дополнительные положения. В случае, если муниципальные власти не устранят нарушения, указанные в акте готовности к отопительному сезону, то должностным лицам грозит предупреждение или штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Такой же штраф назначается руководителям теплоснабжающих и теплосетевых компаний, а также владельцам тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, если они допустят такие же нарушения. Для юридических лиц штраф составляет от 20 до 40 тысяч рублей.

Если потребители тепла, управляющие организации, ТСЖ или жилищные кооперативы не устранят нарушения, им грозит предупреждение или штраф. Для граждан — 500 рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей. В документе предлагают добавить примечание, что при введении одноуровневой системы местного самоуправления, за административные нарушения будут отвечать чиновники из исполнительной власти региона, уполномоченным на реализацию соответствующих полномочий органов местного самоуправления.

Тепло должно быть всем

Депутаты продолжат и дальше держать на контроле ситуацию с прохождением отопительного сезона, отметил Володин. По его словам, ресурсоснабжающие компании обязаны добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства и обеспечивать россиян теплом.