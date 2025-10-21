Лавров объяснил, почему Европа призвала к прекращению огня на Украине

Лавров прокомментировал призывы Европы к остановке огня Фото: Роман Наумов © URA.RU

Призывы ряда европейских стран к немедленному прекращению огня на Украине обусловлены желанием Запада сохранить возможность поставок вооружений Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас, как этого очень долго добивался сам [президент Украины Владимир] Зеленский, [французский лидер Эмануэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен с какого-то времени, после того, как перестали упоминать необходимость нанести России „стратегическое поражение“, стали призывать к немедленному прекращению огня», — заявил Лавров на пресс-конференции. Он добавил, что Макрон публично подчеркивал: прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе — без ограничений на поставки вооружения Киеву.

Глава МИД РФ подчеркнул, что эти инициативы имеют скрытый мотив, который, по выражению Лаврова, «сразу стал понятен». «То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — отметил министр. Он выразил мнение, что перемирие, предлагаемое европейскими странами, позволит Украине не только продолжить получать военную помощь, но и активизировать удары по гражданской инфраструктуре и объектам на территории России.

