Польские спецслужбы задержали 55 человек за якобы работу на Россию
В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых в шпионаже для РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши в последние месяцы задержали 55 человек, подозреваемых в работе на российскую разведку. Об этом сообщил пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский.
«За последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польше, действуя в интересах российской разведки», — заявил представитель спецслужб на пресс-конференции. По словам Добжиньского, задержанные подозреваются в действиях, наносящих ущерб национальной безопасности Польши.
Министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк пояснил, что речь идет о делах, связанных с разведкой военных объектов, ключевой инфраструктуры, а также подготовкой диверсионных актов и непосредственными попытками атак. По информации Семоняка, ABW координирует свои действия с Службой военной контрразведки, полицией и прокуратурой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил о задержании подозреваемых в различных регионах страны. Делом занималось польское Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами страны. Он уточнил, что только за последние дни совместно с другими ведомствами были задержаны еще восемь человек.
