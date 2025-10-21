Польские спецслужбы задержали 55 человек за якобы работу на Россию

В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых в шпионаже для РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши в последние месяцы задержали 55 человек, подозреваемых в работе на российскую разведку. Об этом сообщил пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский.

«За последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польше, действуя в интересах российской разведки», — заявил представитель спецслужб на пресс-конференции. По словам Добжиньского, задержанные подозреваются в действиях, наносящих ущерб национальной безопасности Польши.

Министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк пояснил, что речь идет о делах, связанных с разведкой военных объектов, ключевой инфраструктуры, а также подготовкой диверсионных актов и непосредственными попытками атак. По информации Семоняка, ABW координирует свои действия с Службой военной контрразведки, полицией и прокуратурой.

Продолжение после рекламы