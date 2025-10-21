Тыква без сахара: готовим полезные конфеты, пастилу и чипсы

Из тыквы можно приготовить множество блюд без сахара Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тыква — очень вкусный и полезный овощ. Она содержит множество витаминов и мало калорий. Поэтому ее часто используют в приготовлении самых разных блюд. URA.RU собрало топ-10 рецептов из тыквы без сахара для тех, кто не любит сладкое или боится набрать лишние килограммы.

Чем полезна тыква

Тыква — один из самых полезных овощей. В ней нет вредных жиров и крахмала. Кроме того, в ней содержится в пять раз больше провитамина А, чем в моркови, и в три раза больше, чем в говяжьей печени, сообщили в Роспотребнадзоре. Мякоть тыквы содержит соли калия, натрий, кальций, фосфор, магний, сахар, железо, цинк, йод, фтор, кремний, марганец, кобальт, фолиевую кислоту, глюкозу, фруктозу, каротин, белок, пектин.

Тыкву можно есть в больших количествах и не бояться набрать лишние килограммы. В 100 граммах этого овоща содержится всего около 25 килокалорий.

Кому нельзя есть тыкву

Употреблять тыкву в любом виде не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями желудка, сообщили специалисты ведомства. Этот овощ может вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови, так как обладает высоким гликемическим индексом. Поэтому при тяжелых формах сахарного диабета тыква противопоказана.

Как выбирать тыкву

При выборе тыквы рекомендуется внимательно осмотреть ее кожуру. Она должна быть твердой, но не пересушенной. Важно, чтобы при легком нажатии на поверхности не оставалось вмятин. Покупая тыкву на рынке у частных продавцов, предпочтение следует отдавать экземплярам с тонким восковым налетом. Это естественный защитный слой, который часто исчезает в процессе транспортировки. Сохранившийся налет свидетельствует о свежести плода и указывает на то, что он был собран недавно.

Топ-10 рецептов из тыквы без сахара

Конфеты без сахара из тыквы

Конфеты понравятся тем, кто не употребляет сахар Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тыква — 450 г;

вода — 300 г;

лимон — 1 шт.;

корица — 1 шт.;

сахарозаменитель — 0,5 ч. ложки (можно использовать смесь из стевии, эритрита и сукралозы).

Приготовление: тыкву необходимо очистить от кожуры и удалить семена, после чего нарезать мякоть небольшими кубиками. Подготовленные кусочки следует залить водой, добавить выбранный подсластитель, корицу и лимонную цедру, затем проварить в течение 10 минут. Получившиеся конфеты вместе с сиропом переложить в отдельную посуду и оставить настаиваться на ночь.

На следующий день кубики тыквы выкладываются на противень, покрытый пергаментной бумагой. Их подсушивают в духовке с приоткрытой дверцей при температуре 50–60 градусов на протяжении 3–5 часов. Готовые конфеты рекомендуется посыпать корицей, а чтобы предотвратить их слипание, можно дополнительно обвалять в кукурузном крахмале.

Пастила из тыквы в сушилке

Пастила из тыквы легко готовится Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

1,5 кг тыквы;

1 кг яблок.

Приготовление: тыкву очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками. Яблоки нарезать вместе с кожурой, поскольку именно она содержит пектин, придающий пастиле эластичность. В подготовленном виде яблоки запекают в мультиварке при температуре 150 градусов либо в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут. После остывания плоды очищают от кожуры. Аналогичным образом запекают и тыкву.

Далее запеченные яблоки и тыкву следует измельчить с помощью блендера до состояния однородного пюре. На этом этапе допускается добавить апельсиновую цедру и сок для придания цитрусового аромата.

Полученное пюре распределяют тонким слоем на поддоне сушильного устройства и высушивают при температуре 55 градусов. Продолжительность процесса зависит от толщины слоя и типа используемой сушилки. В среднем на это уходит 6–8 часов. Готовая пастила должна легко отделяться и не прилипать к рукам.

Чипсы из тыквы

Чипсы из тыквы понравятся детям Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

паприка (сладкая или копченая) — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1/2 ч. л..

Приготовление: тыкву вымыть, разрезать на две части и удалить семенную часть, затем очистить от кожуры. После этого овощ нарезают тонкими ломтиками. В отдельной емкости необходимо смешать оливковое масло, соль, паприку и чесночный порошок. Тыквенные слайсы погружают в получившийся маринад, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт тонким слоем масла со специями.

Выложить на противень с пергаментной бумагой. Слайсы должны лежать в один слой и не касаться друг друга. Отправить противень в разогретую до 170 градусов духовку. Запекать пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими по краям.

Пудинг из тыквы без сахара

Пудинг можно приготовить к праздничному столу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тыква — 200 г;

яйца — 2 шт.;

манка — 3 ст. л.;

сметана — для украшения.

Приготовление: тыкву нарезать кубиками и соединить с яйцами, после чего измельчить полученную массу. Затем необходимо всыпать манную крупу, тщательно перемешать ингредиенты и оставить смесь на некоторое время для набухания. Подготовленные силиконовые формочки наполняются тыквенной массой. Выпекать блюдо рекомендуется в предварительно разогретой до 220 градусов духовке на протяжении 20 минут.

Запеканка из тыквы

Запеканка готовится из доступных продуктов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

500 г творога;

2 яйца;

300 г тыквы;

0,5 ч. л. корицы;

50 мл кефира.

Приготовление: тыкву очистить от кожуры, нарезать на куски и отварить до состояния мягкости. После этого воду следует слить, а тыкву немного остудить. Остывшую тыкву помещают в глубокую миску и измельчают с помощью блендера до получения пюре.

К полученному пюре добавляют кефир и два яйца, после чего смесь слегка взбивают до однородной консистенции. Далее в массу вводят творог и корицу, после чего снова используют блендер для получения однородной текстуры. Смесь тщательно взбивают до гладкости.

Форму для выпечки нужно смазать небольшим количеством масла и выстелить дно пергаментной бумагой. Готовое тесто выливают в подготовленную форму. Выпекать рекомендуется в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 45–50 минут.

Маффины из тыквы без сахара

Маффины - отличное угощение к чаю Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тыквенное пюре — 400 г;

яйца — 2 шт.;

цельнозерновая пшеничная мука — 1 ст.;

растительное масло — 100 мл;

лимонный сок — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

тыквенные семечки — 2 ст. л..

Приготовление: сначала объединить все влажные компоненты, включая тыквенное пюре, растительное масло, яйца и лимонный сок. Тщательно перемешать их до получения однородной массы. В отдельной емкости следует смешать муку, соль, пищевую соду и корицу. Две полученные смеси соединяют, замешивая тесто до однородной консистенции. Полученное тесто распределяют по формам для маффинов, сверху посыпают тыквенными семечками. Выпекать изделие рекомендуется в течение 25–30 минут при температуре 180 градусов.

Оладьи из тыквы

Оладьи из тыквы можно быстро приготовить на завтрак Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тертая тыква — 3 ст.;

банан — 1 шт.;

мука — 6–7 ст. л;

щепотка соли;

разрыхлитель — 2 ч. л..

Приготовление: тыкву вымыть, удалить кожуру и семена, после чего натереть мякоть на мелкой терке. Банан размять вилкой до состояния пюре. Оба ингредиента соединяют, затем добавляют соль, разрыхлитель и муку. Должно образоваться густое, липкое тесто. Полученную массу перемешивают и оставляют на 15 минут. Оладьи выкладывают ложкой на сковороду, смазанную небольшим количеством масла. Их обжаривают под крышкой на слабом огне до появления золотистой корочки с обеих сторон.

Мармелад из тыквы

Мармелад понравится всем членам семьи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

мякоть тыквы — 1 кг;

ванильный сахар — 0,5 ст. л.;

лимонный сок — 3 ст. л.;

быстрорастворимый желатин — 2 ст. л..

Приготовление: тыкву необходимо очистить от кожуры и удалить семена. Мякоть нарезается кубиками и помещается в кастрюлю. Ее заливают водой так, чтобы полностью покрыть мякоть. Варить следует до достижения мягкости, что занимает около 10 минут с момента закипания воды.

После варки воду полностью слить, а мякоть измельчить при помощи блендера до однородной консистенции. В полученную массу добавляются ванильный сахар и лимонный сок. При желании также можно добавить цедру лимона, предварительно натертую на мелкой терке. Важно следить за тем, чтобы в массу не попала белая часть кожуры, поскольку это может придать блюду горечь.

Готовить смесь на минимальном огне в течение 20 минут, периодически аккуратно перемешивая лопаткой. Снять сотейник с плиты и сразу добавить быстрорастворимый желатин, тщательно размешать венчиком. Оставить на 15 минут для набухания. Затем вновь поставить сотейник на огонь и, постоянно помешивая, прогревать массу до полного растворения желатина, не допуская закипания. Готовую тыквенную массу перелить в форму. Охладить при комнатной температуре, а затем поставить в холодильнике. Полностью застывший мармелад нарезать на порционные кусочки.

Цукаты из тыквы без сахара

Цукаты без сахара удивят своим вкусом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тыква — 450 г;

вода — 300 г;

лимон — 1 шт.;

корица — 1 шт.;

сахарозаменитель — 0,5 ч. ложки (можно использовать любой подсластитель, который можно нагревать).

Приготовление: тыкву необходимо очистить от кожуры и удалить семена, после чего нарезать мякоть небольшими кубиками. Полученные кусочки следует залить водой, добавить подсластитель, корицу и лимонную цедру, затем варить в течение 10 минут. После этого цукаты вместе с сиропом переложить в миску и оставить настаиваться на ночь. На следующий день кусочки тыквы разместить на поддоне сушильного устройства и сушить от 4 до 6 часов.

Суфле из тыквы и творога

Суфле можно готовить к праздникам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

творог — 250 г;

тыква свежая — 150 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

масло сливочное (для смазывания формочек) — 1 ч. л..

Приготовление: очистить тыкву от кожуры и удалить семена, затем нарезать ее небольшими кусочками произвольной формы. Подготовленную тыкву поместить в сотейник, добавить около 60–80 мл воды и поставить на слабый огонь. Варить до тех пор, пока тыква не станет мягкой, что занимает примерно 10–12 минут. После этого слить оставшуюся воду.

Яйца разделить на белки и желтки. В отдельную емкость к творогу добавить желтки, затем с помощью блендера взбить до однородной консистенции. Остывшую тыкву добавить к творожной массе. Еще раз тщательно измельчить смесь блендером до получения однородной структуры.

Белки взбить в отдельной посуде до устойчивых пиков и добавить их в миску к творогу с тыквой. Лопаткой аккуратно ввести белки в творожную массу.