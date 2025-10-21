Путин определил посланника мира от России

Президент Владимир Путин наделил белых мишек особым «статусом» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин определил посланника мира. На встрече с главой Росприроднадзора Светланой Родионовой 21 октября в Кремле речь шла о сохранении популяции белых медведей. Эта тема в ближайшее время станет главной на форуме пяти арктических стран — России, США, Канады, Дании и Норвегии. Как объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, международное сотрудничество в области экологии — хороший шаг для восстановления и политических связей.

Путин с интересом слушал рассказ Родионовой о том, как соблюдается в России природоохранное законодательство. Глава Росприроднадзора заверила, что принцип «нарушитель платит» работает: загрязнители окружающей среды в полной мере отвечают за свои действия, а взысканные штрафы регионы направляют на решение экологических вопросов. В этом году — около 20 млрд рублей (план был — семь миллиардов). «Сейчас все знают: если Росприроднадзор пришел, значит, эти деньги мы обязательно взыщем, и они пойдут на экологию», — отметила Радионова.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о мерах по сохранению природы России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент поинтересовался, как идет работа по сокращению вредных выбросов в атмосферу. «У нас есть соответствующая программа. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?» — уточнил Путин.

Продолжение после рекламы

По словам Радионовой, в программу «Чистый воздух» изначально входило 12 городов, теперь уже — 29. «По результатам годовой работы оборудования мы сможем сказать, выполнили предприятия планы фактически или нет. Конечно, мы ждем, когда предприятия установят датчики, и мы сможем получать данные в режиме онлайн, потому что документальные отчеты нас не очень устраивают», — рассказала глава РПН.

Пристальное внимание ведомство уделяет и территориям, где обитают особо охраняемые животные. Например, белые медведи. Несколько лет назад появился проект «Медвежий патруль», который поддержал Путин, а поэтому и название изменилось — «Президентский медвежий патруль». За пять лет под наблюдение специалистов попало около 30 белых мишек. Ну а для проживающих рядом с хозяевами Арктики издано специальное пособие о том, как правильно вести себя на этой территории. «В этом году у нас не было ни одной конфликтной ситуации», — сказала Родионова.

Она сообщила, что до конца года в Гренландии планируется провести крупное мероприятие — совет стран, где обитают белые медведи. На него приедут специалисты из России, США, Дании, Канады и Норвегии. Эксперты обсудят соглашение о сохранении популяции белых медведей, подписанное еще в 1973 году.

«Мы будем говорить о лучших практиках, поскольку в России самое гуманное обращение с хищником: у нас запрещена охота, в отличие от Канады и США. Мы на медведя не охотимся, мы его охраняем. Мы намерены настаивать на лучших практиках, которые мы создали», — заверила Радионова.

Белый медведь - один из символов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На фоне политической конфронтации с Западом эта встреча символична, ведь те же самые страны — США, Канада, Дания, Норвегия (с ними и другие) фактически заморозили сотрудничество с Россией в рамках Арктического совета. Но экологические вопросы, сохранение популяции белых медведей они готовы обсуждать с Москвой. Полярные мишки становятся своего рода посланниками мира для России, говорит исполнительный директор Российского общества политолог Игорь Кузнецов. «В свое время посланниками мира были уссурийские тигры, популяция которых тоже находилась на грани исчезновения. Аналогичные решения были приняты по сохранению популяции отдельных видов китов.

Ну а белые мишки – это наш национальный символ наряду с бурыми медведями, это бренд России», — отметил Кузнецов.