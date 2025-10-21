Белый Волк меняет лицо: когда выйдет четвертый сезон «Ведьмака»

«Ведьмак» — американо-польский телесериал в жанре фэнтези, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского Фото: Ведьмак (2019 – ...) / Польша, США / Netflix, Pioneer Stilking Films, Platige Image / Режиссеры Алик Сахаров, Шарлота Брэндстрем, Луиза Хупер, Сара О'Горман, Алекс Гарсия Лопес, Томаш Багиньский, Марк Джобст, Эдвард Базалгетт, Стивен Сёрджик

Совсем скоро, 30 октября 2025 года, на стриминговой платформе Netflix состоится премьера долгожданного четвертого сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Главной интригой нового сезона станет смена актера в роли Геральта из Ривии — вместо Генри Кавилла белоснежный парик примерит Лиам Хемсворт. Сюжет новых эпизодов будет основан на событиях книг «Кровь эльфов» и «Час презрения», уделяя особое внимание становлению Цири и политическим интригам континента. Подробнее в материале URA.RU.

История франшизы «Ведьмак»: от книг к мировому феномену

«Ведьмак» — американо-польский телесериал в жанре фэнтези, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского. История этой вселенной началась еще в 1986 году, когда в польском журнале Nowa Fantastyka был опубликован первый рассказ цикла. С тех пор франшиза превратилась в масштабный феномен, включающий не только книги, но и компьютерные игры, которые существенно расширили фан-базу.

Действие происходит в вымышленном мире под названием Континент, напоминающем средневековую Европу, где люди соседствуют с эльфами, гномами, чародеями и разнообразными монстрами. В центре повествования — Геральт из Ривии, один из последних ведьмаков — профессиональных охотников на чудовищ, обладающих сверхъестественными способностями благодаря особым мутациям.

«Ведьмак» приобрел мировую известность во многом благодаря серии игр от польской студии CD Projekt RED. Особенно популярной стала третья часть — «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2015), получившая множество наград и разошедшаяся тиражом более 60 миллионов копий.

Телевизионная адаптация «Ведьмака» от Netflix: история и восприятие зрителями









Актер Лиам Хемсворт играет роль Геральта из Ривии в четвертом сезоне сериала «Ведьмак»

Первый сезон телеадаптации от Netflix вышел в декабре 2019 года и быстро стал одним из самых просматриваемых проектов платформы. По данным компании, за первый месяц сериал посмотрели более 76 миллионов зрителей.

Хронология выхода сезонов:

Первый сезон — 20 декабря 2019 года

Второй сезон — 17 декабря 2021 года

Третий сезон — 29 июня (часть 1) и 27 июля 2023 года (часть 2)

Четвертый сезон — 30 октября 2025 года (анонсированная дата)

Восприятие шоу критиками и зрителями менялось с каждым сезоном. Если первые два сезона получили в основном положительные отзывы, то третий вызвал смешанную реакцию. По данным агрегатора оценок Rotten Tomatoes, рейтинги выглядели следующим образом: первый сезон: 68% от критиков, 88% от зрителей; второй сезон: 95% от критиков, 54% от зрителей; третий сезон: 79% от критиков, 19% от зрителей.

Сюжет предыдущих сезонов «Ведьмака»: о чем сериал









Некоторые зрители отмечают атмосферу, историю и отсылки к играм

Первый сезон представил зрителям три параллельные временные линии, рассказывающие о приключениях Геральта, становлении чародейки Йеннифэр и судьбе принцессы Цири. В финале сезона эти линии сошлись, когда Геральт наконец встретил предназначенную ему Цири после падения королевства Цинтра.

Во втором сезоне Геральт привозит Цири в крепость ведьмаков Каэр Морхен, где начинает обучать ее боевым искусствам. Одновременно раскрывается тайна происхождения Цири и ее магических способностей, а на континенте разворачивается противостояние между Северными королевствами и империей Нильфгаард.

Третий сезон сосредоточился на попытках Геральта и Йеннифэр защитить Цири от многочисленных преследователей, включая чародея Вильгефорца. В финале сезона наши герои оказываются разделены: Йеннифэр возглавляет Ложу Чародеек, Цири попадает в банду «Крыс» под именем Фалька, а Геральт с Лютиком и новой спутницей Мильвой отправляется на поиски Цири.

Что ожидать от четвертого сезона «Ведьмака»









Хемсворт представил собственную интерпретацию персонажа

Согласно официальной информации, сюжет четвертого сезона будет основан на событиях книг «Кровь эльфов» и «Час презрения». В центре истории окажется становление Цири: ее обучение в Каэр Морхене, первые шаги в магии и рост политического напряжения между Севером и Нильфгаардом.

Продюсер Лорен Шмидт Хиссрик в интервью для Entertainment Weekly отметила: «После событий, изменивших континент в финале третьего сезона, Геральт, Йеннифэр и Цири оказываются разделены бушующей войной и множеством врагов. Их пути расходятся, цели становятся яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников. Если им удастся принять этих обретенных спутников как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться».

Создатели обещают больше внимания уделить интригам и войнам на континенте, а также показать расширенную карту мира. В сезоне появятся новые персонажи книжной саги: Регис — загадочный вампир, будущий союзник Геральта, и Золтан Хивай — харизматичный краснолюд и друг Ведьмака.

Актерский состав четвертого сезона «Ведьмака»: смена Геральта и новые лица





Хемсворт заменил Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии

Самым значимым изменением в четвертом сезоне стала смена исполнителя главной роли. В октябре 2022 года Генри Кавилл объявил об уходе из проекта, а его место занял Лиам Хемсворт, известный зрителям по роли Гейла в кинофраншизе «Голодные игры».

«Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон монстров и приключений, но, увы, я должен отложить свой медальон и мечи к четвертому сезону, — написал Кавилл. — На мое место встанет великолепный мистер Лиам Хемсворт, который возьмет на себя роль Белого Волка».

Хемсворт, в свою очередь, заявил: «Как фанат „Ведьмака“, я в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды правления и позволяет мне взять клинки Белого волка в следующей главе его приключения».

Ключевые актеры четвертого сезона:

Лиам Хемсворт — Геральт из Ривии

Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга

Фрейя Аллан — Цирилла (Цири)

Джои Бэти — Лютик

Эймон Фаррен — Кагыр

Мианна Беринг — Тиссая де Врие

Анна Шаффер — Трисс Меригольд

Мими М. Кайиса — Фрингилья Виго

Лоренс Фишберн — Регис (новый персонаж)

Дэнни Вудберн — Золтан Хивай (новый персонаж)

Производство четвертого сезона «Ведьмака»





Анджей Сапковский — польский писатель-фантаст и публицист, автор популярной фэнтези-саги «Ведьмак»





Съемки четвертого сезона начались в апреле 2024 года и завершились в октябре того же года. Основная работа велась в студии Longcross в Великобритании, а также на различных натурных локациях по всей стране.

За производство отвечает уже сложившаяся команда: шоураннер: Лорен Шмидт Хиссрик; продюсеры: Томек Багински, Стив Гауб и Тера Вейл Рэган; сценаристы: Майк Островски, Хавьер Грильо-Марксуа, Хейли Холл, Таня Лотия и другие.

В тизере, выпущенном в сентябре 2025 года, Лиам Хемсворт в образе Геральта показан в сражении с призраком. Это дает первое представление о его воплощении культового персонажа.

Хемсворт рассказал о своем опыте работы над ролью: «Я словно пришел в старшую школу, где все остальные уже дружат, общаются друг с другом и были вместе с самого начала. Порой чувствуешь себя чужаком, но никто из актеров или съемочной группы так ко мне не относится. Все были очень приветливы и прекрасно понимали ситуацию».

Будущее франшизы «Ведьмак»

Netflix официально подтвердил, что история «Ведьмака» завершится после пятого сезона. Четвертый и пятый сезоны снимаются подряд, что должно обеспечить последовательное и логичное завершение саги.

Помимо основного сериала, Netflix выпустил спин-офф «Ведьмак: Происхождение», действие которого происходит за 1200 лет до эпохи Геральта. В 2024 году ожидается выход еще одного ответвления — «Крысы Пограничья».

Кроме телевизионного контента, франшиза продолжает развиваться в других медиа. В 2024 году вышел новый роман Сапковского «Перекресток воронов», а студия CD Projekt RED работает над четвертой частью игровой серии, где главной героиней станет Цири.