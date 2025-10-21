«Невозможно отправить сообщения»: люди вторые сутки сталкиваются со сбоями в Telegram. Скрин
Руководство мессенджера ситуацию со сбоями пока не комментировало
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пользователи по всей России столкнулись с массовыми перебоями в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, за последний час поступило около 1000 жалоб на недоступность приложения, а общее число обращений за сутки превысило 5,5 тысячи.
Люди из разных российских регионов сталкиваются с проблемами в работе мессенджера уже вторые сутки. Нарушения наблюдаются как в мобильных версиях, так и на веб-платформах и компьютерах. Подробнее о сбоях в Telegram и о том, что говорят люди, — в материале URA.RU.
В последние несколько часов всплекс жалоб увеличился
Фото: скрин с сервиса Downdetector
Мессенджер сбоит уже вторые сутки
Пользователи мессенджера Telegram в России второй день подряд сталкиваются с перебоями в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга интернет-сбоев Downdetector.
«Не загружается медиа. Пишет соединение... и не грузит новые сообщения», — поделился пользователь Downdetector.
На что конкретно жалуются пользователи
Люди жалуются, что мессенджер не работает как у мобильных операторов, так и через Wi-Fi
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Люди жалуются на отсутствие соединения, невозможность отправки сообщений и сбои в работе приложения. Также пользователи отмечают сбой в работе мобильного приложения и сайта. Кроме того, некоторые заметили, что им не приходят оповещения из приложения.
«Не получается ни отправить сообщения, ни получить. Не открывается приложение», — посетовал интернет-пользователь.
Комментаторы добавляют, что мессенджер плохо работает как у мобильных операторов, так и через Wi-Fi. Больше всего сообщений о сбое поступают от владельцев устройств на базе Android, iOS и Windows.
Из каких регионов больше всего поступает жалоб
Проблемы с доступом к мессенджеру испытывают пользователи из Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. На момент публикации за последний час зафиксировано свыше 900 жалоб. За сутки — 5515 обращений, связанных с проблемами в работе Telegram. Несмотря на то, что являение пока не массовое, руководство мессенджера на данный момент никак не прокомментировало ситуацию со сбоями.
