Руководство мессенджера ситуацию со сбоями пока не комментировало Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пользователи по всей России столкнулись с массовыми перебоями в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, за последний час поступило около 1000 жалоб на недоступность приложения, а общее число обращений за сутки превысило 5,5 тысячи.

Люди из разных российских регионов сталкиваются с проблемами в работе мессенджера уже вторые сутки. Нарушения наблюдаются как в мобильных версиях, так и на веб-платформах и компьютерах. Подробнее о сбоях в Telegram и о том, что говорят люди, — в материале URA.RU.

В последние несколько часов всплекс жалоб увеличился Фото: скрин с сервиса Downdetector

Мессенджер сбоит уже вторые сутки

Пользователи мессенджера Telegram в России второй день подряд сталкиваются с перебоями в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга интернет-сбоев Downdetector.

«Не загружается медиа. Пишет соединение... и не грузит новые сообщения», — поделился пользователь Downdetector.

На что конкретно жалуются пользователи

Люди жалуются, что мессенджер не работает как у мобильных операторов, так и через Wi-Fi Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Люди жалуются на отсутствие соединения, невозможность отправки сообщений и сбои в работе приложения. Также пользователи отмечают сбой в работе мобильного приложения и сайта. Кроме того, некоторые заметили, что им не приходят оповещения из приложения.

«Не получается ни отправить сообщения, ни получить. Не открывается приложение», — посетовал интернет-пользователь.

Комментаторы добавляют, что мессенджер плохо работает как у мобильных операторов, так и через Wi-Fi. Больше всего сообщений о сбое поступают от владельцев устройств на базе Android, iOS и Windows.

Из каких регионов больше всего поступает жалоб