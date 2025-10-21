Логотип РИА URA.RU
«Медведь контрабандист»: таможенники нашли в игрушке 150 пачек сигарет

В Сочи таможенники нашли в плюшевом медведе 150 пачек сигарет
21 октября 2025 в 16:40
Более 10 блоков сигарет решили скрыть в игрушечном медведе (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сочи из Абхазии пытались незаконно провести 250 пачек сигарет, большую часть из которых везли в плюшевом медведе. Контрабанду выявили в машине, приехавшей из Абхазии, сообщили URA.RU в пресс-службе Сочинской таможни.

«Белый плюшевый медведь, находившийся на заднем сиденье транспортного средства, привлек внимание таможенников», — сказала и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Анастасия Иваненко. 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек спрятали под водительским сиденьем, в бардачке и в кармане чехла переднего пассажирского кресла.

Отмечается, что на упаковках не было российских акцизных маркировок. Водитель пояснил, что скрывал товар специально, так как знал об ограничениях ввоза продукции в Россию. Сигареты и машину изъяли, составлен протокол по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и ст.16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП РФ.

150 пачек сигарет везли из Абхазии в большом медведе

Фото: Предоставлено Анастасией Иваненко

