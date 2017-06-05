{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
Главные новости Челябинской области
10:34  05 июня 2017 1

«Газпром» выбрал челябинский завод для важнейшей задачи

ЧТПЗ, СПП, Челябинск, комаров андрей
Председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров уверен в производственных мощностях предприятийФото: Кондрат Александров © URA.RU

Челябинские трубы будут использовать для освоения Киринского и Южно-Киринского месторождений на Сахалин. Группа ЧТПЗ и ПАО «Газпром» заключили долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции на остров.

Согласно документу, ЧТПЗ займется серийным производством, поставкой, техническим и сервисным обслуживанием трубной продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет. Соглашение подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и акционер, председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, сообщили в пресс-службе компании.

Трубы производства челябинского завода будут использовать для строительства подводных и береговых промысловых трубопроводов для обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений «Газпрома», расположенных на шельфе Охотского моря.

Поставки включают стальные электросварные прямошовные трубы диаметром 508 мм и толщиной стенок от 20,6 до 24,9 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием. «Производственные мощности наших предприятий позволяют обеспечить потребности компании на 100% и полностью заместить импортные аналоги, — отметил Андрей Комаров.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров