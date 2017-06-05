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05 июня 2017
14:20  05 июня 2017 5

Поклонская рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Поклонская говорила, что она замужем, чтобы "не травмировать" мужчинФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская объяснила, почему не указала в декларации мужа, о котором рассказывала ранее. Дело в том, что пара рассталась, и супруга у нее попросту нет.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — сказала Поклонская в интервью РИА «Новостям».

Кроме этого, по словам депутата, она не хотела «травмировать» мужчин, желавших с ней познакомиться, а потому говорила, что замужем, уточняет «Русская планета».

Тема замужества Поклонской поднялась после того, как партия «Яблоко» обратилась в прокуратуру с просьбой проверить, почему депутат не включила в свою декларацию данные о доходах мужа, напоминает Life.ru. Ведь ранее Поклонская неоднократно говорила прессе о том, что у нее есть муж и ребенок.

Марина Мотылева
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