WP: Трампу посоветовали успокоить Зеленского и Европу, чтобы утвердить сделку

Трампу нужно успокоить Украину, а не давить на нее силой, указано в материале Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президенту США Дональду Трампу следует успокоить Европу и Украину, для того чтобы утвердить сделку. Об этом заявили в иностранных СМИ.

«Сейчас Трампу пора успокоить Украину и Европу, а не пытаться силой заставить их пойти на урегулирование» — указано в материале The Washington Post. Отмечается, что продолжение борьбы со стороны Украины и Европы — «плохо для всех».