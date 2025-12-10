Логотип РИА URA.RU
В мире

США

WP: Трампу посоветовали успокоить Зеленского и Европу, чтобы утвердить сделку

10 декабря 2025 в 08:09
Трампу нужно успокоить Украину, а не давить на нее силой, указано в материале

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президенту США Дональду Трампу следует успокоить Европу и Украину, для того чтобы утвердить сделку. Об этом заявили в иностранных СМИ.

«Сейчас Трампу пора успокоить Украину и Европу, а не пытаться силой заставить их пойти на урегулирование» — указано в материале The Washington Post. Отмечается, что продолжение борьбы со стороны Украины и Европы — «плохо для всех».

В ЕС заявляли, что не участвовали в подготовке плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине и видят единственный курс в «ослаблении России и поддержке Украины». По данным СМИ, обсуждаемый американский план предполагает территориальные уступки Киева и смягчение антироссийских санкций, что ряд европейских стран приравнивает к капитуляции и что усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского.

