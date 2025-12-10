WP: Трампу посоветовали успокоить Зеленского и Европу, чтобы утвердить сделку
Трампу нужно успокоить Украину, а не давить на нее силой, указано в материале
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президенту США Дональду Трампу следует успокоить Европу и Украину, для того чтобы утвердить сделку. Об этом заявили в иностранных СМИ.
«Сейчас Трампу пора успокоить Украину и Европу, а не пытаться силой заставить их пойти на урегулирование» — указано в материале The Washington Post. Отмечается, что продолжение борьбы со стороны Украины и Европы — «плохо для всех».
В ЕС заявляли, что не участвовали в подготовке плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине и видят единственный курс в «ослаблении России и поддержке Украины». По данным СМИ, обсуждаемый американский план предполагает территориальные уступки Киева и смягчение антироссийских санкций, что ряд европейских стран приравнивает к капитуляции и что усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.