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05 июня 2017
19:05  05 июня 2017 3

Усманов назвал победителей конкурса пародий на его видеообращения к Навальному

Усманов Алишер , усманов алишер
Усманов объявил первых победителей конкурса мемов про НавальногоФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Миллиардер Алишер Усманов выбрал первых победителей конкурса лучших фотожаб на тему его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному, пишет RT. По словам бизнесмена, на данный момент он получил уже больше 10 тысяч пародий и их число не перестает расти.

«Отрадно, что у нас в стране такое количество творческих людей, — вы присылаете картинки, картины, граффити, стикеры, видеоролики, стихи, рисунки и даже создаёте игры!» — написал Усманов на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что по итогам прошлой недели он решил подарить iPhone 7 Plus трем конкурсантам. Еще один призер был определен народным голосованием, отметил олигарх.

Одна из лучших, по мнению Усманова, работ
Фото: vk.com/usmanov53

Алишер Усманов поблагодарил участников конкурса за хорошее настроение, добавив, что конкурс лучших мемов продолжается.

Ранее, как сообщала «Русская планета», бизнесмен пообещал награждать авторов лучших карикатур, мемов и пародий на него дорогими смартфонами iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и его автографом. Лучшие работы Усманов пообещал размещать на своей стене в социальной сети каждую неделю.

Сергей Демин
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