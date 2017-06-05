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05 июня 2017
19:46  05 июня 2017 0

Глава «АвтоВАЗа» допустил выпуск летающих машин через 20 лет

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз, николя мор
Николя Мор заявил: Ростех поможет автомобилестроительной компании в разработке летающей машиныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что на российском рынке в ближайшие 20 лет могут появиться летающие машины отечественного производства и помочь в этом автомобилестроителям может Ростех.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает Ростех — тут может быть потенциал на будущее, — заявил Мор в интервью RNS. — Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с Ростехом, но это случится не раньше чем через лет 20».

К 2020 году, напомним, летающий автомобиль пообещала выпустить и компания Toyota. К этому же времени свой вариант такси, способного передвигаться по воздуху, планирует выпустить Uber.

Сергей Демин
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