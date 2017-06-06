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03:35  06 июня 2017 0

В Верхней Пышме сгорел двухэтажный дом на Успенском проспекте

Для того, чтобы справиться с огнем, потребовались несколько пожарных расчетовФото: ТК "Ночные новости"

Почти три часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с пожаром, вспыхнувшим поздно вечером, 5 июня, в двухэтажном деревянном доме на Успенском проспекте в Верхней Пышме. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям.

Общая площадь возгорания составила порядка 450 квадратных метров.

По имеющейся информации, некогда жилой двухэтажный барак был расселен. Местные жители систематически видели там подростков. Возможно, что именно молодежь и развела огонь, от которого загорелись деревянные конструкции строения.

Фото: ТК «Ночные новости»

Евгений Александров
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