09:07 06 июня 2017 0

В Совете Федерации займутся мониторингом враждебных действий по отношению к России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Совете Федерации планируют создать комиссию, которая будет выявлять враждебную активность иностранных государств. Мониторинг затронет российские СМИ и частные организации.

Комиссия, которая будет заниматься мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций на российском направлении», формально будет анализировать российское и международное законодательство, чтобы противодействовать вмешательство во внутренние дела РФ, пишет «Коммерсант».

Комиссия, по словам собеседников газеты, будет изучать также деятельность «лояльных Западу российских СМИ», а также «неправительственных организаций, ставящих целью нагнетание протестных настроений в России».

Источник объяснил инициативу сенаторов ответной реакцией на планы США создать комитет по противодействию «скрытому влиянию» России, а также появление в Европе «Оперативной группы по стратегическим коммуникациям на Востоке» с целью борьбы с российской пропагандой.

Создание комиссии является также ответной мерой на обвинения в адрес России в попытки вмешаться в дела иностранных государств. «Все эти методики, которые у нас действительно некоторое время развиваются, внезапно стали широко распространены на Западе, прежде всего в США. Такой роли российского фактора во внутренних разборках других стран я не помню», — заявил Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Добавим, идея создания такой комиссии появилась в Совете Федерации после недавних встреч Владимира Путина с лидерами Германии и Франции, в ходе которых глава государства категорически отверг обвинения во вмешательстве в политику других стран, отметив, что Россия сама является объектом активного и целенаправленного вмешательства.