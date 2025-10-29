Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Тело мужчины выловили из Невы возле Кунсткамеры. Видео

29 октября 2025 в 07:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тело мужчины было выловлено из Невы, указано в посте (архивное фото)

Тело мужчины было выловлено из Невы, указано в посте (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Санкт-Петербурке, возле Кунсткамеры, мужчина упал в Неву и погиб. Его тело было выловлено из воды. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.

«Мужчина погиб после падения в Неву возле Кунсткамеры в Санкт-Петербурге», — указано в посте телеканала РЕН ТВ, опубликованном в telegram-канале. Согласно сообщению очевидцев, мужчина упал в реку с Дворцовского моста, однако момент падения не был зафиксирован на камерах. Тело мужчины было выловлено из воды. Его личность устанавливается.

Ранее в центре Санкт-Петербурга также произошел трагический случай — участник клуба «Невские моржи» утонул во время купания на Петровской набережной. Аналогичные инциденты фиксировались и в других регионах: летом под Тюменью мужчина погиб во время купания вблизи поселка Винзили.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал