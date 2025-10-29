Трампу запретили баллотироваться на третий срок
Запрет правительства баллотироваться на третий срок - очень плохо, считает сам американский лидер
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Правительство запретило президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий срок. Об этом заявил американский лидер во время разговора с журналистами по пути в Южную Корею.
«Если вы прочтете это, то поймете, что мне не разрешат баллотироваться, и это очень плохо», — заявил Трамп. Его слова приводит Reuters.
В мае Дональд Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок. По его словам, его политическая карьера завершится после второго. Он также отметил, что всегда считал нахождение на должности президента восемь лет очень важным. Помимо этого, он выразил поддержку другим «звездам» Республиканской партии, среди которых были вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он описал как ключевых игроков в своей администрации.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.