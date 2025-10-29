В Сети появились кадры с якобы застреленным блогером Поздняковым
Фанаты не поверили в расстрел блогера Позднякова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В интернете распространились фотографии, на которых, предположительно, запечатлен убитый основатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Поклонники сомневаются в подлинности снимков, отмечая, что следы от пуль не поддаются законам баллистики, а сам блогер уже инсценировал свою смерть. Об этом сообщают СМИ.
«В сети не верят в смерть блогера. Он уже проворачивал похожие манипуляции для привлечения внимания общественности и накрутки на канал подписчиков», — пишет SHOT в telegram-канале.
Ряд telegram-каналов сообщил, что Позднякова якобы расстреляли у отеля в Индонезии, а его интернет-ресурсы неактивны с полудня по московскому времени. Несмотря на то что на опубликованных фото человек визуально похож на блогера, официальные ведомства Индонезии и местные СМИ не публиковали никакой информации о стрельбе или гибели туристов. Кроме того, комментаторы в сети также указывают на нереалистичность самих фотографий.
Ранее URA.RU сообщало, что Поздняков признался, что инсценировал свое задержание на границе с Азербайджаном в 2021 году. Ранее в его канале сообщалось о якобы задержании, но пограничная служба Азербайджана подтвердила, что задержания не было.
