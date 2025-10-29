Военный эксперт объяснил, почему французские военные обречены на гибель на Украине

Две тысячи военнослужащих, которых Франция может направить в зону СВО, не окажут существенного влияния на ход наступательных действий ВС РФ. В случае появления французских сил непосредственно на линии фронта, их потери окажутся неизбежными. Об этом заявил военный и политический эксперт Ян Гагин.

«Если говорить о том, насколько изменит картину боя, картину вообще на фронте, то участие 2 тыс. французских бойцов ничего не изменит. На самом деле можно сказать, что практически все эти люди из этого контингента в 2 тыс. человек — они обречены на смерть», — заявил Гагин. Его слова приводит ТАСС. Он объяснил свою позицию тем, что на линии боевого соприкосновения ВСУ ежедневно теряют около 1 тысячи военнослужащих и больше.