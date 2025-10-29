Сын Усольцевых дал противоречивые показания: что известно о поисках семьи, пропавшей в красноярской тайге

Усольцевы ушли в тайгу 28 сентября, с того момента прошло уже более двух месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прошло уже больше месяца с момента пропажи семьи Усольцевых — мужа Сергея, его жены Ирины и пятилетней дочери Арины. Они 28 сентября отправились в поход в красноярскую тайгу и почти сразу перестали выходить на связь. Начались масштабные поиски семьи, с каждым днем в них принимали участие все больше спасателей и волонтеров, их число в момент достигло 1500 человек. Причем во второй половине октября примерно в том же месте потерялся еще один сибиряк. Недавно журналисты обратили на странности в показаниях сына Усольцевых, что породило новые вопросы. Что известно о поисках Усольцевых — в материале URA.RU.

Путаница и странные записки

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов оказался в центре внимания общественности после того, как дал противоречивые показания о пропаже своей семьи в Кутурчинском Белогорье. На это обратил внимание телеканал «Царьград». Все началось после того, как блогер Александр Андрюшенков обратил внимание, что страница Усольцева старшего была онлайн 3 октября — почти через неделю после пропажи семьи. Сначала Баталов заявил, что кто-то звонил на аккаунт пропавшего Усольцева, а потом спустя время он сказал, что сам ему звонил.

В ходе поисков обнаружились и иные странности. «Царьград» обратил внимание, что в квартире Усольцевых найден блокнот, на страницах которого сделаны двусмысленные записи, включая фразу: «Чтобы уйти, надо вернуться».

Поиски продолжаются уже просто из принципа

Поисковая операция продолжается, несмотря на сложные погодные условия — отмечаются заморозки и выпавший снег, что существенно усложняет работу спасателей и волонтеров. Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина объяснила, что мотивирует волонтеров продолжать поиски — принцип.

«Здесь уже дело принципа, потому что за неделю поисков не нашли ни следов, ни вещей — ничего. Это типично для одного человека, когда у нас грибники уходят. А здесь двое взрослых, ребенок — плюс, вроде как, у них два рюкзака, один из которых, скорее всего, специально для Арины был», — сообщила Торгашина.

С начала поисков добровольцы и сотрудники МЧС обследовали десятки квадратных километров таежного массива, но до появления сведений о последней точке, где был активен телефон, поиски не приносили результата. Сейчас все ресурсы сосредоточены на установленных координатах, куда не заходили раньше — в 7 километрах от поселка Кутурчин.

Следствие придерживается версии несчастного случая. Несмотря на отсутствие улик и быстрый рост числа версий в соцсетях — от нападения животных до мистических причин — спасатели и волонтеры в первую очередь ориентируются на факты и объективные данные.

«Уже не надеемся, что ищем живых людей»: снег и холод понижают шансы найти пропавшую семью

Несмотря на масштабную поисковую кампанию, уже ближе к середине октября поиски перешли на иной формат из-за ухудшения погодных условий. Теперь в поисках задействованы только профессионалы и аттестованные спасатели. Связано это с неблагоприятной погодой — глубоким снегом в местах поисков и низкой температуры в целом. Об этом рассказали в подразделении Красного Креста.

«Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей, которых здесь очень много работает. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти», — отметила председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», активная стадия поисков завершена с 12 октября. Волонтеры, спасатели и правоохранители были вынуждены свернуть постоянный полевой штаб. Теперь работа ведется специализированными этапами: подготовленные поисковые группы выполняют четкие задания, полученные от удаленного координатора, и действуют автономно в выделенных секторах.

Странности продолжаются

Бывший егерь экстрим-кордона Телецкого озера на Алтае Сергей Усик заявил о странностях в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге под Красноярском. По его словам, больше всего вопросов вызывает отсутствие следов от трех человек, собаки и их снаряжения на месте предполагаемой пропажи.