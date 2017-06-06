{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
Главные новости Москвы
12:00  06 июня 2017 1

Россия заблокировала взнос в бюджет Совета Европы на 11 млн евро

Медиа-форум
Володин рассказал, что страна заблокировала перечисление трети от этой суммыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия заблокировала перевод трети взноса в бюджет Совета Европы в размере около 11 млн евро, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все», — цитирует Володина «Федеральное агентство новостей».

Отметим, в СМИ не раз поднималась тема о возможности сокращения суммы взноса в связи с тем, что российская делегация не участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия — один из основных плательщиков в бюджет организации наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев заявил о том, что Россия не обязана выплачивать десятки тысяч евро по делу о «вбросах» на выборах в Госдуму 2011 года.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров