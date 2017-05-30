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30 мая 2017
17:04  30 мая 2017 0

Россия не обязана выплачивать десятки тысяч евро по делу о «вбросах» на выборах — эксперт

Выборы 2016 Курган, избиратели, голосование, выборы 2016
«Максимум — Парламентская ассамблея Совета Европы погрозит пальчиком»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российская сторона может проигнорировать выплату 38 тысяч евро по делу о «вбросах» на выборах в Госдуму 2011 года, если оспорит решение Европейского суда по правам человека, считает полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев.

По его словам, страна может воспользоваться мнением и решением Конституционного суда: «Посмотреть, насколько все это соответствует российскому законодательству. Если Минюст посчитает, что это противоречит российскому законодательству, тогда можно сказать, что решение нарушает наш суверенитет, и не исполнять его».

Трещев уточнил, что никаких санкций в этом случае не последует, так как ЕСПЧ не может обязать ни одну страну исполнять все постановления, пишет RT. «Максимум — Парламентская ассамблея Совета Европы погрозит пальчиком и скажет, что мы приняли юрисдикцию ЕСПЧ, поэтому решение нужно соблюдать», — добавил адвокат.

Юрист и правозащитник Илья Ремесло, слова которого приводит ФБА «Экономика сегодня», также заметил, что Россия имеет право не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат нашей Конституции. Эксперт добавил, что в данном случае также имеет место вмешательство в избирательную систему России со стороны ЕСПЧ, а это не может позволить себе ни одна страна мира. «При этом, это решение ЕСПЧ фактически говорит о том, что выборный процесс в нашей стране должен регулироваться иностранными судами, а это совершенно не приемлемо, как на это не смотри», — резюмировал Ремесло.

Как писало «URA.RU» ранее, иск в ЕСПЧ подали несколько жителей Санкт-Петербурга, в числе которых депутаты «Справедливой России» и наблюдатели. По их мнению, на нескольких участках в 2011 году были изменены результаты выборов в Госдуму. Однако жалобы в избирком не привели к пересчету голосов, как того требует закон.

По решению суда, четверым истцам присуждено по 7,5 тысячи евро компенсации, кроме того, еще 8 тысяч евро они получили на оплату судебных издержек.

Юрий Викторов
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