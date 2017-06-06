{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
Главные новости Москвы
18:32  06 июня 2017 0

Москвичи вышли на стихийный митинг против реновации. У Думы выставили полицейский кордон. ФОТО, ВИДЕО

На стихийный митинг противники реновации пришли с плакатамиФото: Елена Шувалова, Twitter
новость из сюжета:
Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
все новости сюжета

Жители Москвы вышли на стихийное шествие против реновации. У Госдумы, где сегодня, 6 июня, должны состояться публичные слушания по закону о сносе пятиэтажек в столице, собралось несколько тысяч человек.

В Госдуму противников реновации не пустили, сообщил в Twitter депутат Сергей Митрохин. «Москвичи против реновации, но их не пускают на слушания. Какие же тогда они „публичные“? , — задается вопросом парламентарий. — На моей памяти никогда ещё у Госдумы не собиралось столько возмущённых людей».

На фото, выложенных в соцсети парламентарием, видно, что к зданию подъехали несколько полицейских автобусов. Как уточняет в Twitter другой депутат, Валерий Рашкин, у Думы выставили кордон. Он отметил, что противники реновации поют революционные песни и кричат: «Собянина в отставку!»

«Полиция, судя по всему, выпроводила противников реновации. Они прошли по Тверской, требуя отставки Собянина и Хуснуллина», — пишет депутат от КПРФ.

Депутат Московской городской Думы Елена Шувалова уточнила, что сейчас протестующие направляются к Администрации Президента. По ее словам, в Госдуму пропускали «по каким-то спискам через коридор из ОМОНа. Тех, кто против реновации, не пропускают».

Администрация столицы выступила с инициативой снести старые пятиэтажки, а жильцов переселить в новостройки. На месте снесенных домов собираются возвести новые жилые комплексы. Однако большинство москвичей выступают против сноса их жилья.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров