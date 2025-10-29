В Подмосковье задержаны 96 нелегальных мигрантов
На всех иностранных граждан составлены протоколы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Подмосковье задержали 96 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Крупный рейд прошел на складском комплексе в деревне Коледино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«По итогам рейда к административной ответственности привлечены 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. На всех выявленных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. 46 человек привлекли к ответственности по статье «Нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ». Остальным 96 вменили нарушение по статье «Незаконная трудовая деятельность иностранного гражданина или лица без гражданства».
Каждому мигранту назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей. В дополнение к денежному взысканию, всем нарушителям грозит принудительное выдворение за пределы РФ. Полиция устанавливает работодателя, который допустил использование труда мигрантов, не имеющих законных оснований для работы на территории РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.