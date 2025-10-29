Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Подмосковье задержаны 96 нелегальных мигрантов

29 октября 2025 в 10:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На всех иностранных граждан составлены протоколы

На всех иностранных граждан составлены протоколы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Подмосковье задержали 96 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Крупный рейд прошел на складском комплексе в деревне Коледино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По итогам рейда к административной ответственности привлечены 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. На всех выявленных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. 46 человек привлекли к ответственности по статье «Нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ». Остальным 96 вменили нарушение по статье «Незаконная трудовая деятельность иностранного гражданина или лица без гражданства».

Каждому мигранту назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей. В дополнение к денежному взысканию, всем нарушителям грозит принудительное выдворение за пределы РФ. Полиция устанавливает работодателя, который допустил использование труда мигрантов, не имеющих законных оснований для работы на территории РФ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал