Российские военные поставили себе глобальную цель на фронте: карта СВО на 29 октября

В настоящий момент перед российскими солдатами стоит главная задача — освободить как можно больше территорий для усиления переговорных позиций. Об этом рассказал глава «Ахмата» Апти Алаудинов. В рамках ее достижения проходит активное продвижение ВС РФ на покровском, краснолиманском, угледарском и других направлениях. Подробнее о продвижении российских войск — на карте спецоперации на Украине.

Главная задача ВС РФ прямо сейчас

Основной задачей российских солдат на данный момент является освобождение максимально возможной территории зоны спецоперации для усиления переговорных позиций страны. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с журналистами. По словам Алаудинова, формирование столь значительного «кейса» должно обеспечить Москве наиболее выгодные условия при возможном завершении конфликта за столом переговоров.

Фронтовая обстановка

Покровское направление

На покровском направлении под контролем ВС РФ находится значительная часть промышленной зоны, войска продвигаются в сторону вокзала и южных районов Мирнограда. Попытка контратаки со стороны ВСУ в районе Родинского была пресечена. Об этом сообщил telegram-канал «Рыбарь». Бои в Покровске идут в западной, центральной, восточной и северной частях города. Российские войска продолжают продвижение с востока и севера, усугубляя положение противника.

Угледарское и краснолиманское направления

Тем временем на Угледарском участке наступление ведется в направлении Зеленого Гая и Веселого, при этом ожесточенные бои идут непосредственно в Успеновке, Вишневом и Новоалександровке. На Краснолиманском направлении российским войскам удалось перерезать важную дорогу между Красным Лиманом и Ямполем, а боевые действия переместились в районы Дробышево и Яровой.

Запорожское направление

На Запорожском фронте сохраняется напряженная позиционная борьба в районах Приморского, Малой Токмачки и Новоданиловки. На востоке Днепропетровской и Запорожской областей группа войск «Восток» продолжает наступление. Бои идут у Вишневого, идёт расширение плацдарма на западном берегу реки Янчур. За сутки противник предпринял несколько безуспешных контратак, понеся потери. На Херсонском направлении основные удары концентрируются по острову Карантинный в черте города Херсон.

Херсонское и харьковское направления

Здесь активность российских военных заключается в нанесении артиллерийских и ударов при помощи беспилотников по позициям противника, а также в работе диверсионно-разведывательных групп, нарушающих логистику ВСУ.

В свою очередь на харьковском направлении боевые действия ведутся на Хатненском участке, в Волчанске, районе Тихого и в лесном массиве у Синельниково. В самом Купянске идут зачистки городских «карманов», образовавшихся после штурма, отмечается продвижение российских войск южнее Степовой Новоселовки.

Сумское направление