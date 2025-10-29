В России хотят дать право регионам запрещать продажу вейпов
Субъекты РФ смогут самостоятельно устанавливать ограничения в сфере розничной торговли никотиносодержащей продукцией, указано в сообщении
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Российские регионы могут получить право на полный запрет продажи вейпов. Это следует из проекта заключения комитета-соисполнителя на законопроект о лицензировании деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией.
«Комитет считает возможным при доработке законопроекта рассмотреть вопрос о возможности наделения субъектов РФ правом устанавливать дополнительных ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, включая введение полного запрета на реализацию такой продукции на территории соответствующего субъекта РФ», — указано в документе. Его приводит РИА Новости.
По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, доля нелегальной продукции на рынке, в том числе вейпов, составляет 60%. Предложенный механизм лицензирования позволит вывести из оборота никотиносодержащую продукцию.
Ранее Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи табачной и никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта, за исключением торговых точек в малых населенных пунктах. Документ был инициирован на региональном уровне, а затем получил федеральную поддержку. Эти меры направлены на снижение доступности табака и никотиновых изделий и защиту граждан от их вредного воздействия.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.