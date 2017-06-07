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07 июня 2017
06 июня 2017
08:12  07 июня 2017 0

Кудрин предлагает уволить треть чиновников

Открытая лекция Алексея Кудрина в УрФУ. Екатеринбург, кудрин алексей, лекция
Центр стратегических разработок предложил реформу системы госуправленияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уволить в ближайшие семь лет 30% госслужащих и на треть сократить затраты на госуправление в рамках реформы этой сферы предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Положения соответствующего проекта Центра стратегических разработок попали в распоряжение газеты «Коммерсантъ». Согласно этому документы, число госслужащих к 2024 году должно снизиться с нынешних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6 (то есть примерно на треть). Доля расходов на обеспечение работы госаппарата в общих государственных расходах упадет с 2,5% до 1,74%. А уровень цифровизации процессов в госуправлении, наоборот, возрастет — с 5-10% до 50%.

Также проект предполагает снижение стоимости госуправления с 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей.

Программа предлагает централизовать управление госкадрами в Федеральном кадровом агентстве. Госслужба при этом станет «смешанной», в ней предполагается ввести срочные контракты. Ожидается, что это поможет повысить уровень престижности государственной службы для населения.

Наталья Володина
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