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08 июня 2017
07 июня 2017
23:57  07 июня 2017 0

Минприроды запретит россиянам держать в домах опасных животных

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Хищные животные не смогут проживать в квартирах россиянФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минприроды РФ предлагает ввести запрет на содержание в домах россиян хищных и ядовитых животных. Соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Госдуму.

«Мы предлагаем установить перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Среди них опасные, хищные, ядовитые животные, содержание которых в жилых домах вызывает общественный резонанс», — цитирует министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского информагентство ТАСС.

Ранее стало известно, что Госдума РФ до конца лета 2017 года примет закон «о жестоком обращении с животными», предусматривающий уголовную ответственность сроком от двух до шести лет. При этом Донской отметил, что наказание по соответствующей статье должно быть соразмерно совершенному преступлению, сообщает Nation News.

Сергей Макеев
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