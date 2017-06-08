23:57 07 июня 2017 0

Хищные животные не смогут проживать в квартирах россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минприроды РФ предлагает ввести запрет на содержание в домах россиян хищных и ядовитых животных. Соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Госдуму.

«Мы предлагаем установить перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Среди них опасные, хищные, ядовитые животные, содержание которых в жилых домах вызывает общественный резонанс», — цитирует министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского информагентство ТАСС.



Ранее стало известно, что Госдума РФ до конца лета 2017 года примет закон «о жестоком обращении с животными», предусматривающий уголовную ответственность сроком от двух до шести лет. При этом Донской отметил, что наказание по соответствующей статье должно быть соразмерно совершенному преступлению, сообщает Nation News.