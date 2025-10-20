Трамп заявил о новом оружии США, о котором никто не знает

Трамп не раскрывает тип этого вооружения Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассказал о наличии у Соединенных Штатов нового типа вооружений, которые, по его словам, остаются неизвестными широкой публике и опережают разработки других стран. Об этом он заявил журналистам во время выступления в Белом доме

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают», — заявил Дональд Трамп. По его утверждению, США удерживают лидерство над Китаем практически во всех военных сферах, за исключением судостроения, где, однако, разрыв быстро сокращается.