В мире

США

Трамп заявил о новом оружии США, о котором никто не знает

Трамп: у США есть оружие, о котором никто не знает
20 октября 2025 в 21:32
Трамп не раскрывает тип этого вооружения

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассказал о наличии у Соединенных Штатов нового типа вооружений, которые, по его словам, остаются неизвестными широкой публике и опережают разработки других стран. Об этом он заявил журналистам во время выступления в Белом доме

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают», — заявил Дональд Трамп. По его утверждению, США удерживают лидерство над Китаем практически во всех военных сферах, за исключением судостроения, где, однако, разрыв быстро сокращается.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о восстановлении и модернизации американского ядерного потенциала, подчеркивая значимость современных технологий для поддержания военного баланса. Он отмечал, что США обладают оружием, превосходящим разработки России и Китая, и рассказывал о размещении ядерных подлодок у российских берегов. Эти заявления сопровождают масштабные программы модернизации вооруженных сил, о которых ранее сообщал Пентагон.

