Четверть стран ЕС заявили о желании участвовать в трибунале против РФ

При этом Каллас не стала указывать, какие именно страны захотели участвовать в спецтрибунале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

25 государств Евросоюза (ЕС) выразили намерение присоединиться к созданию специального трибунала по делу России по Украине. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

«На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала [против РФ] по преступлениям агрессии. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала», — сказала Каллас. Ее слова приводит РИА Новости.

Каллас воздержалась от предоставления информации о том, какие страны выразили согласие на участие, а какие — отказались. Как отметила глава Евродипломатии, ведомство ожидает поступления всех необходимых сметных данных, включая сведения из Нидерландов, для дальнейшего продвижения по данному вопросу.

