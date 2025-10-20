Четверть стран ЕС заявили о желании участвовать в трибунале против РФ
При этом Каллас не стала указывать, какие именно страны захотели участвовать в спецтрибунале
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
25 государств Евросоюза (ЕС) выразили намерение присоединиться к созданию специального трибунала по делу России по Украине. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.
«На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала [против РФ] по преступлениям агрессии. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала», — сказала Каллас. Ее слова приводит РИА Новости.
Каллас воздержалась от предоставления информации о том, какие страны выразили согласие на участие, а какие — отказались. Как отметила глава Евродипломатии, ведомство ожидает поступления всех необходимых сметных данных, включая сведения из Нидерландов, для дальнейшего продвижения по данному вопросу.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что учреждение трибунала в отношении отдельного государства представляет собой значимое событие на международной арене, требующее строгого соблюдения международно-правовых норм, а также принятия решений компетентными органами. По словам парламентария, инициатива по созданию трибунала в отношении России является, по его мнению, совершенно нелепой попыткой европейских чиновников продемонстрировать активность в рамках антироссийской кампании, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.