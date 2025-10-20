Трамп не обращал внимания на Зеленского на переговорах

Трамп больше был обеспокоен вопросом Нобелевской премии мира, заявили в издании Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне игнорировал заявления украинского коллеги и жаловался на то, что не получил Нобелевскую премию мира. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

«Трамп все говорил и говорил о своем недовольстве тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира», — цитирует газета неназванного европейского дипломата, присутствовавшего на встрече. В то время как Зеленский пытался донести свою позицию по ключевым вопросам, американский лидер почти не реагировал на его слова.

Как отмечает телеканал CNN, переговоры проходили в открытой и прямой форме. При этом Трамп ясно дал понять, что Зеленский не получит ракеты Tomahawk. Встреча президентов США и Украины прошла на фоне продолжающейся военной и дипломатической поддержки Киева со стороны Вашингтона. Ранее Белый дом неоднократно заявлял о готовности продолжать оказание помощи Украине, однако по ряду вопросов, в том числе поставок высокоточного вооружения, сохранялась неопределенность.

