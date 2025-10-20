Детская карусель придавила шестилетнюю девочку в Бурятии

В результате инцидента у девочки зафиксированы травмы головы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Железнодорожном районе Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту падения массивного элемента карусели на шестилетнюю девочку в одном из городских детских игровых центров. Об этом сообщили в СК России по Республике Бурятия.

«По данным следствия, 9 октября 2025 года в вечернее время в детском игровом центре в результате поломки детской карусели на 6-летнюю девочку упало навершие. <...> Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — сказано в сообщении регионального следственного комитета, которое опубликовано на сайте ведомства.

В СК также отметили, что в результате инцидента у ребенка зафиксирована травма головы и различные ушибы тела. Вблизи инцидента находились и другие несовершеннолетние, которым не был причинен вред. На данный момент в рамках возбужденного уголовного дела осуществляются следственные мероприятия, целью которых является выяснение всех деталей произошедшего. Сотрудники следственных органов устанавливают причины неисправности оборудования, а также определяют лиц, ответственных за обеспечение безопасности в детском игровом центре.

