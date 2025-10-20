Детская карусель придавила шестилетнюю девочку в Бурятии
В результате инцидента у девочки зафиксированы травмы головы (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Железнодорожном районе Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту падения массивного элемента карусели на шестилетнюю девочку в одном из городских детских игровых центров. Об этом сообщили в СК России по Республике Бурятия.
«По данным следствия, 9 октября 2025 года в вечернее время в детском игровом центре в результате поломки детской карусели на 6-летнюю девочку упало навершие. <...> Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — сказано в сообщении регионального следственного комитета, которое опубликовано на сайте ведомства.
В СК также отметили, что в результате инцидента у ребенка зафиксирована травма головы и различные ушибы тела. Вблизи инцидента находились и другие несовершеннолетние, которым не был причинен вред. На данный момент в рамках возбужденного уголовного дела осуществляются следственные мероприятия, целью которых является выяснение всех деталей произошедшего. Сотрудники следственных органов устанавливают причины неисправности оборудования, а также определяют лиц, ответственных за обеспечение безопасности в детском игровом центре.
Ранее похожий инцидент произошел в городе Губкинский (ЯНАО), где 30 сентября 2025 года на шестиклассника в школе упала металлическая вешалка, в результате чего ребенок получил травмы. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, следователи выясняют причины происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.