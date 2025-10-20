Мошенники нашли способ красть деньги россиян через фейковые «лотерейные» схемы

По словам депутата, мошенники активно применяют фишинговые домены, внешне идентичные оригинальным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Интернет-мошенники в России усилили активность, используя так называемые «лотерейные схемы». О росте числа подобных преступлений предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Они предлагают „подарки“, „розыгрыши“ и „акции благодарности“ от имени известных брендов, банков или маркетплейсов. Основная цель злоумышленников — получить персональные данные, реквизиты банковских карт или заставить пользователя совершить небольшой, но повторяющийся платеж под видом „подтверждения участия“ или „комиссии за выигрыш“», — сказал Немкин в разговоре с RT.

Он рассказал, что такие схемы чаще всего работают через массовые рассылки в мессенджерах и социальных сетях. Пользователям присылают ссылку на поддельный сайт, который выглядит как официальный сайт компании. Там просят ввести номер телефона, электронную почту, а иногда и данные банковской карты. В некоторых случаях мошенники подключают автоподписку, чтобы автоматически списывать деньги с мобильного счета. Также он отметил, что злоумышленники все чаще используют таргетированную рекламу и фишинговые домены, которые внешне почти не отличаются от настоящих сайтов.

«Многие пользователи не проверяют адресную строку и домен, доверяя визуальному оформлению. Мошенники создают видимость легитимности: публикуют „положительные отзывы“, используют логотипы крупных компаний и даже поддельные комментарии „победителей“, — сообщил депутат.