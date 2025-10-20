Мошенники нашли способ красть деньги россиян через фейковые «лотерейные» схемы
По словам депутата, мошенники активно применяют фишинговые домены, внешне идентичные оригинальным
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Интернет-мошенники в России усилили активность, используя так называемые «лотерейные схемы». О росте числа подобных преступлений предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Они предлагают „подарки“, „розыгрыши“ и „акции благодарности“ от имени известных брендов, банков или маркетплейсов. Основная цель злоумышленников — получить персональные данные, реквизиты банковских карт или заставить пользователя совершить небольшой, но повторяющийся платеж под видом „подтверждения участия“ или „комиссии за выигрыш“», — сказал Немкин в разговоре с RT.
Он рассказал, что такие схемы чаще всего работают через массовые рассылки в мессенджерах и социальных сетях. Пользователям присылают ссылку на поддельный сайт, который выглядит как официальный сайт компании. Там просят ввести номер телефона, электронную почту, а иногда и данные банковской карты. В некоторых случаях мошенники подключают автоподписку, чтобы автоматически списывать деньги с мобильного счета. Также он отметил, что злоумышленники все чаще используют таргетированную рекламу и фишинговые домены, которые внешне почти не отличаются от настоящих сайтов.
«Многие пользователи не проверяют адресную строку и домен, доверяя визуальному оформлению. Мошенники создают видимость легитимности: публикуют „положительные отзывы“, используют логотипы крупных компаний и даже поддельные комментарии „победителей“, — сообщил депутат.
Ранее стало известно, что мошенники ищут женщин в мессенджерах и предлагают им работу, которая связана с приглашением мужчин на свидания в кафе или рестораны. На самом деле эти свидания — обман. Женщины знакомятся с мужчинами через сайты знакомств и зовут их в определенное место. Когда мужчина приходит, там уже ждут сообщники мошенников. Они заставляют его платить по очень высоким ценам за еду и напитки. Так у людей выманивают деньги.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.