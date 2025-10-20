Появились подробности о сколотившем банду бывшем министре спорта Дагестана

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов не признал вину по делу об убийстве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший глава города Кизилюрт и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов, обвиняемый в ряде тяжких преступлений, не признал свою вину в ходе первого слушания по существу в Южном окружном военном суде. Об этом сообщил представитель суда.

«Никто из подсудимых не признал вину по предъявленному обвинению», — сказал собеседник. Его слова приводит ТАСС.

Магомедову предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе по части 3 статьи 209 УК РФ — создание и руководство устойчивой вооруженной группой с использованием служебного положения для осуществления нападений на граждан, а также по части 4 статьи 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка оружия, совершенные организованной группой. Кроме того, ему инкриминируется убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом и из корыстных побуждений (пункты «а», «в», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ в редакции Федерального закона от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ), покушение на убийство (часть 3 статьи 30, пункты «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ), а также растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Продолжение после рекламы

Первоначально уголовное дело в отношении Магомедова и семи лиц, подозреваемых в соучастии, планировалось к рассмотрению в Верховном суде Республики Дагестан. Однако по ходатайству Генеральной прокуратуры была изменена территориальная подсудность, поскольку, по мнению ведомства, проведение процесса за пределами Дагестана обеспечит большую безопасность всех участников. В результате разбирательство было передано в Южный окружной военный суд.

В рамках уголовного дела о причастности к деятельности преступной группы обвинения предъявлены Камилу Абдулсамадову, Гамзату Шихабудинову, Темирхану Чачанову, Магомеду Загидову. Кроме того, по делу проходят и три бывших сотрудника регионального Министерства спорта — Ольга Горлова, Халитбег Махачев (занимавший должность начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана) и Магомед Абдулкеримов.

Следствие полагает, что Магомедов организовал преступную группу в конце 2005 года. К лету 2006 года он привлек к участию в ней сотрудников милиции, вневедомственной охраны и инкассаторов, которые ранее занимались его охраной, обеспечив их необходимым вооружением. В состав группировки вошли Абдулсамадов, Шихабудинов, Чачанов, Загидов, а также ряд других лиц. Все участники были осведомлены о планируемой деятельности и согласились принимать в ней участие за материальное вознаграждение. За готовность совершать нападения и, в отдельных случаях, убийства, Магомедов выплачивал им регулярные ежемесячные платежи. По данным следствия, он целенаправленно подбирал людей, имеющих отношение к силовым структурам, поскольку их служебное положение облегчало сокрытие преступлений.