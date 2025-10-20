В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России

В Евросоюзе собираются задерживать танкеры, якобы причастные к России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны Европейского союза рассматривают возможность захвата танкеров, которые, по мнению Брюсселя, входят в так называемый «теневой флот» России. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

«Сегодня министры обсудили более решительные ответные меры, включая расширение полномочий для задержания кораблей теневого флота. Я также назначила специального посланника-координатора для сбора передового опыта из разных государств-членов по всему союзу, а также чтобы действовать более оперативно по этим вопросам, чтобы еще больше сократить российские военные средства», — сказала Каллас.