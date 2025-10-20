В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России
В Евросоюзе собираются задерживать танкеры, якобы причастные к России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Страны Европейского союза рассматривают возможность захвата танкеров, которые, по мнению Брюсселя, входят в так называемый «теневой флот» России. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
«Сегодня министры обсудили более решительные ответные меры, включая расширение полномочий для задержания кораблей теневого флота. Я также назначила специального посланника-координатора для сбора передового опыта из разных государств-членов по всему союзу, а также чтобы действовать более оперативно по этим вопросам, чтобы еще больше сократить российские военные средства», — сказала Каллас.
В Евросоюзе считают, что «теневой флот» — это суда, которые используются для перевозки российских энергоносителей в обход западных санкций. Ранее дипломатическое подразделение ЕС призвало страны союза поддержать морскую декларацию, предусматривающую проверки российских танкеров, которые подозреваются в обходе санкций. В российском МИД подобные действия расценили как инструмент давления и заявили, что термин «теневой флот» не имеет оснований в международном праве. Задержание российского танкера у берегов Франции уже вызывало резонанс и критику со стороны Москвы. В начале октября президент России Владимир Путин прокомментировал задержание Францией одного из танкеров в нейтральных водах. Глава государства назвал действия Парижа пиратством и связал этот инцидент с внутренней политической ситуацией во Франции.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.